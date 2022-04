Steeds minder corona: bijna helft minder positieve testen

Wie een herstelbewijs nodig heeft, bijvoorbeeld om te reizen, mag zich in het vervolg overigens nog wel laten testen bij de GGD. Hetzelfde geldt voor kwetsbare mensen die geen zelftest kunnen doen.

Intensive care

Ook in de ziekenhuizen is het aantal coronapatiënten verder gedaald. In totaal namen ze afgelopen week 903 mensen op vanwege Covid-19. Nog eens ruim 200 opgenomen patiënten testten positief, maar lagen om een andere reden in het ziekenhuis. Op intensive cares werden 83 nieuwe patiënten met corona opgenomen, van wie 63 specifiek vanwege een corona-infectie. Bij het RIVM kwamen 113 meldingen binnen over overleden coronapatiënten. Een week eerder waren het er 104.