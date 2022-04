Willem Engel vrijgelaten, mag ook weer op sociale media

De 45-jarige voorman van Viruswaarheid werd zondag opgepakt nadat enkele dagen eerder zijn voorarrest na twee weken onder voorwaarden was geschorst. Een van die voorwaarden was dat hij niet actief zou zijn op social media. Hij zou die voorwaarde volgens het Openbaar Ministerie hebben geschonden.

Voorwaarden te streng

De rechter vindt dat de voorwaarden voor Engel tijdens zijn vrijlating te streng waren, zegt een woordvoerder. "Het OM heeft afgelopen weekend gezegd: terug de cel in, want op social media had hij zich geuit en dat mocht niet. De rechter vindt nu dat die voorwaarde te ruim is geformuleerd."

Het is nog te vroeg om te zeggen of het OM in hoger beroep gaat. "Maar er is geen heel grote kans dat we dat gaan doen."

In onderstaande video zie je hoe hij werd aangehouden.