April doet wat hij wil: volgende week 20 graden en zon

April doet (letterlijk) wat hij wil: eind maart was het bijna zomer, vorige week kregen we te maken met winter, deze week met herfst en volgende week met, jawel: lente. "In één maand hebben we alle vier de seizoenen gehad", zegt Martijn Dorrestein van Buienradar. "Dat is typisch Nederland."

Bewolkt en regenachtig

Voor de zonliefhebbers is dat een vooruitzicht om blij van te worden. Maar ze moeten nog wel even geduld hebben. Want hoe leuk het nieuws ook is, vandaag zitten we nog midden in de herfst. "Het is zwaar bewolkt en regenachtig met een temperatuur van maximaal 12 graden", zegt Dorrestein.

Vanavond en vannacht klaar het wel al iets op: het wordt droger en koelt af tot gemiddeld 8 graden.

