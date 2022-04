Ook in Nederland salmonellabesmettingen gerelateerd aan Kinder Surprise

In Groot-Brittannië zijn al meer dan zestig mensen besmet geraakt na het eten van de chocolade, het gaat daarbij vooral om kinderen jonger dan vijf jaar oud. In België wordt nu onderzoek gedaan naar zestien 'verdachte meldingen'.

Twee Nederlandse kinderen ziek

Het Nederlandse RIVM laat na vragen van RTL Nieuws nu weten dat er zeker twee kinderen, jonger dan vijf jaar oud, in Nederland besmet zijn geraakt met dezelfde salmonellabacterie die te linken is aan Kinder Surprise. Waar de kinderen vandaan komen, en waar ze de chocolade hebben gekocht, is onduidelijk. Eén melding is eind februari gedaan, de ander in maart.