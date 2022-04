Salmonella aangetroffen in Kinder Surprise uit België: 'Ook onderzoek in Nederland'

De fabriek kwam in beeld naar aanleiding van een grote salmonella-uitbraak in verschillende Europese landen. Na een onderzoek kwam de fabriek in België naar voren. In Groot-Brittannië zijn al meer dan zestig mensen besmet geraakt na het eten van de chocolade, het gaat daarbij vooral om kinderen jonger dan vijf jaar oud. In België zelf zijn nog geen bevestigde gevallen bekend, maar er wordt wel onderzoek gedaan naar meerdere 'verdachte meldingen'.

NVWA op de hoogte

De Nederlandse NVWA laat in een reactie aan RTL Nieuws weten op de hoogte te zijn van de salmonella-uitbraak en de link met de chocolade-eieren. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de producten uit de Belgische fabriek ook in Nederland zijn verspreid. "Maar we zoeken dit samen met de Belgische autoriteiten nog verder uit", vertelt een woordvoerder.