Appen in het verkeer neemt toe, jongeren grijpen bijna allemaal naar telefoon

Ook het percentage mensen dat aangeeft weleens een foto te maken, iets op te zoeken of een spelletje te spelen op de mobiele telefoon terwijl ze aan het verkeer deelnemen, is gestegen. Interpolis roept daarom op tot actie omdat het volgens de verzekeraar niet normaal moet gaan worden gevonden om de smartphone te gebruiken in het verkeer.

Sociale omgeving van belang

Van jongeren tussen de 12 en 17 jaar gebruikt 85 procent de mobiele telefoon in het verkeer. Veelal is dat uit gewoonte, stelt Interpolis-gedragswetenschapper Patty Jansen. "Het is automatisch gedrag geworden." Ze waarschuwt dat de sociale norm voor jongeren heel belangrijk is voor het eigen gedrag.