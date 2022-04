Duitser liet zich 87 keer vaccineren, wat doet dat met je lichaam?

Er reageren namelijk steeds meer cellen in je lichaam op het vaccin. Iets wat mensen ook gemerkt kunnen hebben na hun boostervaccinatie. "Bij het derde vaccin hebben veel mensen toch wat langer een vervelend gevoel in hun arm gehad, of hebben zich minder lekker gevoeld dan na de eerste twee vaccinaties. En dat gebeurde na drie keer prikken met tussenpozen. Moet je nagaan hoe heftig je lichaam reageert als je zo vaak achter elkaar prikt."

'Milde bijwerkingen voor lief genomen'

Of de Duitse man ziek is geworden, is niet bekend. "Ik ga er vanuit dat hij al die keren het vervelende gevoel in zijn arm, een zwelling en koorts voor lief heeft genomen en dat hij niet veel zieker is geworden dan dat", zegt Rijkers. "Anders zou hij nooit zo lang door zijn gegaan. Dat kan niet. In die zin heeft de man bijzonder veel geluk gehad."

Maar, de man heeft ook pech, zegt Rijkers. "Want hij is door zijn handeltje nu niet meer beschermd tegen het coronavirus."