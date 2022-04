Vandaag geen treinen meer: problemen bij NS te groot

De NS: "Door de enorme impact van de storing aan het IT-systeem is het helaas niet mogelijk om vandaag nog treinen te rijden. Hoewel de oorzaak van de storing inmiddels verholpen is, is de impact groot. Om betrouwbaar te kunnen opstarten, moeten systemen geüpdatet worden en treinen op de juiste plaats worden gebracht. Dat vergt tijd. Voor onze reizigers is dit een ontzettend vervelend bericht."

Excuses

Tjalling Smit, lid Raad van Bestuur NS: "We bieden de reizigers onze excuses aan. We realiseren ons heel goed dat we nu een enorm beroep doen op het begrip en zelfredzaamheid van de reiziger. Dat is niet wat onze reizigers van ons mogen verwachten en van ons gewend zijn. We gaan grondig onderzoek doen naar de oorzaak en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen."

