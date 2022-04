Willem Engel opnieuw aangehouden, hield zich niet aan voorwaarden

Engel wordt ervan verdacht een lange periode – tussen juni 2020 en december 2021 – 'opruiende coronagerelateerde berichten' te hebben geplaatst op sociale media. "Deze berichten hebben ertoe geleid dat andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe zijn aangezet", zei het OM eerder. Het is nog niet duidelijk wanneer hij in deze zaak voor de rechter moet verschijnen.

Opruiing

Los hiervan moet hij op 13 juni naar de rechtbank voor het negeren van een bevel van de politie tijdens een demonstratie in Den Haag (op 10 oktober 2020) en opruiing via Facebook. Hij riep volgens het OM in een livestream op om agenten te arresteren door middel van een zogeheten burgerarrest.