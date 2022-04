Verdachten voortvluchtig na wilde achtervolging A27, explosief in auto

Bij de achtervolging van Brabant naar Utrecht vanochtend werden tientallen politieauto's ingezet. Daarbij werden ook waarschuwingsschoten gelost.

Verdachten gevlucht

Vervolgens is een zwarte Audi aan de kant gezet. De inzittenden sloegen op de vlucht. Eén van hen werd kort daarna aangehouden in de omgeving, maar de anderen niet. De politie is nog steeds naar hen op zoek. Om hoeveel verdachten het precies gaat, is niet duidelijk.

Kijk hier naar beelden van kort na de achtervolging: