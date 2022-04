Tegenstanders WK-poule niet bang voor Oranje: 'Elk team is moeilijk'

Aanvoerder van Ecuadoraanse team Enner Valencia zegt tegen de Ecuadoraanse krant El Universo dat 'Nederland de grootste rivaal is in de poule', maar 'dat je met een grote naam alleen geen wedstrijden wint'. "Het is een team dat veel ervaring heeft, maar dat zegt niet alles. Juist met dit soort teams moet je dubbel gefocust zijn om goede resultaten te behalen."

En vult hij aan: "In elke wedstrijd moet je het laten zien op het veld."

'Elk team is moeilijk'

Nederland-Senegal is op 21 november de openingswedstrijd van het WK. Vier dagen later neemt Nederland het op tegen Ecuador, en het sluit de poule af met een wedstrijd tegen Qatar op 29 november.

Gastland Qatar kijkt uit naar alle drie de wedstrijden in Poule A. Coach Félix Sánchez maakt geen onderscheid tussen tegenstanders. "Elk team zal heel moeilijk voor ons zijn", zei hij gisteren na de loting tegen de krant Gulf Times. "We zijn enorm trots om hier te mogen spelen. We gaan ons zo goed mogelijk voorbereiden op alle drie de wedstrijden. Dat is belangrijk, als je kijkt naar de FIFA-ranglijst van alle teams die hier zijn."