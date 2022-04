Mogelijk explosief aangetroffen na achtervolging op A27, groot politieonderzoek gaande

De politie voert een grootschalig onderzoek uit langs de A27 ter hoogte van Utrecht nadat hier een achtervolging plaatsvond. De weg is afgesloten in de richting van Utrecht naar Hilversum. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet onderzoek naar mogelijke explosieven in de auto. Een man is opgepakt.

Update: Verdachten voortvluchtig na wilde achtervolging A27, explosief in auto Uit de verdachte auto zijn twee zwarte tassen gehaald met in een van de tassen een kabelbundel met een zwart pakketje. Ook werden vijf grote jerrycans met een onbekende vloeistof gevonden. Het onderzoek van de politie is nog steeds bezig. Ze zijn op zoek naar meerdere verdachten. Tientallen politieauto's Bij de achtervolging vanochtend werden tientallen politieauto's ingezet. Vervolgens is een zwarte Audi aan de kant gezet. Wat precies de reden was van de achtervolging, is nog niet bekend. "Ik weet alleen dat er heel hard is gereden", zegt een politiewoordvoerder. De verdachte auto langs de A27 © Koen Laureij Ook zochten na de achtervolging tientallen agenten in het bos naast de snelweg. Wat precies het doel was van deze zoektocht, is nog niet bekend. Op de beelden hieronder zijn de tientallen politieauto's en zwarte Audi te zien: De A27 richting Utrecht blijft afgesloten. Het verkeer moet rekening houden met vertraging. Omrijden kan via Ede en Barneveld (A12, A30).