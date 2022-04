Luxer, duurder, verder! We kunnen weer op vakantie dus we nemen het ervan

Hoe het komt dat veel meer mensen op vakantie gaan, vergeleken met voor corona? "Mensen zijn echt klaar met thuisblijven", meldt reiskoepel ANVR. "De meesten zijn natuurlijk twee jaar in Nederland gebleven dus hebben zin om naar het buitenland te gaan. Je ziet wel dat reizen binnen Europa een stuk populairder zijn dan intercontinentale reizen gaan. Ik denk dat de oorlog in Oekraïne mogelijk ook een rol speelt."

'Geweldig dat het weer kan'

Leonardus uit Roermond is een van de mensen die dit jaar niet thuisblijft. Hij gaat samen met zijn vriend en zoontje op vakantie naar Tenerife. "Voor het eerst sinds drie jaar!", zegt hij.

"We zijn in 2019 voor het laatst geweest, want daarna kwam de coronacrisis. Na de eerste lockdown durfden we nog niet op vakantie te gaan, door onzekerheid of het wel door kon gaan en het gedoe met regels. Dat het nu weer kan, is geweldig."