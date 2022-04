Gijzelaar Apple Store Amsterdam krijgt heldenspeld: 'Redde zijn leven, en dat van vier anderen'

De vijf waren allen in de Apple Store toen een man de zaak binnenkwam en de gijzeling begon. De gijzelnemer dreigde zichzelf op te blazen. Hij eiste 200 miljoen euro aan cryptovaluta en een vrijgeleide uit het pand.

Verstopt in een kast

Ongeveer zeventig mensen die zich in het pand schuilhielden werden tijdens en na afloop van de gijzeling door de politie in veiligheid gebracht. Vier mensen hadden zich verstopt in een kast.