Schoonzoon doodgeschoten man McDonald's: 'Onze familie is kapotgemaakt'

"Hüseyin is maatschappelijk werker en staat voor iedereen klaar. Ali heeft veertig jaar in de horeca gewerkt en geniet nu van zijn pensioen in Turkije. Die was nu twee weken in Nederland om zijn familie te bezoeken. Niemand in de familie heeft ooit conflicten gezien. Hoezo criminele banden?"

De schoonzoon van Hüseyin vindt het ook bizar dat het incident juist in de McDonald's plaatsvond. "Ali is ooit in een McDonald's in Zwolle begonnen als manager."

'Weten niet in welke hoek we moeten zoeken'

Wat de familie wel beangstigt, is dat de actie in de McDonald's wel degelijk op zijn familie gemunt was. Althans zo lijkt het. "Ik leg de hand op mijn hart: wij weten echt niet in welke hoek we moeten zoeken."