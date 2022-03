Nederland wordt wit: al flink sneeuwdek op Veluwse Posbank

Het is 31 maart en het sneeuwt in Nederland. En niet een beetje ook. In het noorden gaat het flink los, maar ook in veel andere provincies wordt de wereld wit.

De meeste sneeuw valt uiteindelijk waarschijnlijk op de Veluwe, zegt meteoroloog Maurice Middendorp van Buienradar. "Dat ligt wat hoger. Daar kan zomaar 10 centimeter blijven liggen." Dat aantal centimeters ligt al bijna op de Posbank, bij het Gelderse Rheden. De foto hierboven is daar genomen. Gladheid Het KNMI heeft door de sneeuw code geel afgekondigd voor gladheid. Die waarschuwing blijft vooralsnog gelden tot vrijdagmiddag. Rijkswaterstaat staat nog altijd stand-by om de weg op te gaan om te strooien. Het gladheidseizoen loopt officieel tot 1 mei, laat de organisatie weten. Gladheid dus, maar de sneeuw zorgt ook voor mooie plaatjes. Hieronder zie je er al een paar. Bloemen in Wolvega, Friesland. © Martin Vye Al vijf centimeter in Roodeschool, Groningen. © Jannes Wiersema De akkers in Dorkwerd (Groningen) zijn ook wit. © Martin Postmus In Zwolle wordt de wereld ook al wit. © Paula Ketz In Deventer, een winters landschap. © Nico