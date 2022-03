Medewerkers McDonald's Zwolle 'diep aangeslagen' na schietpartij

Het onderzoek naar de schietpartij is op dit moment nog in volle gang. Zo is het voor de politie nog onduidelijk of er sprake is van één of meerdere daders. Na de schietpartij werd een grote zoektocht gestart, maar er werd niemand aangehouden. Een woordvoerster van de politie laat weten dat er vandaag onder meer videobeelden worden bekeken.

Ook zoekt de politie nog naar getuigen die iets kunnen zeggen over wat er is gebeurd in de vestiging van de McDonald's.