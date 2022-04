40 jaar angst werd bijna zijn dood, maar nu kan Bart eindelijk weer leven

Bart ziet dat moment als het beginpunt van zijn dwang- en angststoornis. Of zoals later verschillende therapeuten diagnosticeerden: zijn obsessieve compulsieve stoornis (OCS-stoornis).

Sociaal en geliefd

Bart oogt opgewekt als hij zijn verhaal vertelt over de stoornis die zijn leven tientallen jaren zou gaan beheersen. Alweer een aantal jaar lacht het leven hem toe, maar het scheelde niet veel, of hij was er niet meer geweest.

Hij groeide op in Amsterdam, in een gezin van elf kinderen. Zijn vader was directeur van een middelbare school, zijn moeder huisvrouw. "Ik vond zo'n groot gezin helemaal niks", zegt hij. Bart miste een beetje aandacht. Bijvoorbeeld toen hij lage cijfers haalde voor Duits, Engels en Frans en zijn vader hem zonder overleg naar de LTS (Lagere Technische School) stuurde. "Ik had het fijner gevonden als hij aan me had gevraagd wat ik wilde. Maar die man had ook een drukke baan en elf kinderen, dus ik snapte wel dat het zo ging."

De LTS-tijd omschrijft hij als 'een ongelukkige periode in zijn leven', maar toen hij begon met werken veranderde dat: "Vanaf toen was ik een gelukkige jongen. Ik had veel vrienden met wie ik leuke dingen deed, zoals klaverjassen."