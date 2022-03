Sneeuw op komst: sleeën uit het magazijn, strooiwagens staan paraat

"We staan paraat en als we willen hebben we binnen twee uur het hele land gestrooid", zegt Jan Rients Slippens. Hij is adviseur gladheidbestrijding bij Rijkswaterstaat en in opperste staat van paraatheid na het nieuws dat sneeuw onze kant op komt.

Of hij nu nog witte vlokken had verwacht? "Het is wel even omschakelen dat we onze korte broeken moeten gaan inruilen voor onze sneeuwpakken. Maar al onze gladheidsbestrijdingapparatuur én onze strooiers staan tot 1 mei paraat. Heel eerlijk? Onze strooiers vinden het wel mooi hoor, dat ze nog even op pad kunnen."