Kosten voor boeren stijgen hard, droogte nieuwe tegenvaller

Het is namelijk al een tijd geleden dat we in Nederland een fikse bui op onze kop hebben gekregen. In deze hele maand viel er tot nu toe gemiddeld slechts 4,7 millimeter, weet meteoroloog Maurice Middendorp van Buienradar.

Om even duidelijk te krijgen hoe weinig dat is: de droogste maart ooit is die van 1929. Toen viel er 9,5 millimeter. Record op komst dus? "Nou, dat lijkt onwaarschijnlijk, want op 31 maart krijgen we een behoorlijke portie (natte) sneeuw! Dan kan in totaal wel 20 millimeter regen of sneeuw vallen", zegt Middendorp.

Maar niet alleen in Nederland is het droog, zo zie je in onderstaand bericht van Buienradar: