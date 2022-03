Problemen bij jongeren blijven groeien: 'Bij mij kwam het door de scheiding'

Waaraan merk je nou dat je misschien wel hulp nodig hebt?

Volgens Joy kunnen dat ook kleine dingen zijn. "Ik merk nu soms dat ik dan heel lang in bed lig met de lamellen dicht. Of dat ik niet eet. Dan heb ik echt weer even een push nodig."

'We weten allemaal wat er gebeurt als de emmer overloopt'

Die push krijgt ze soms van haar vader, maar ook vaak bij vrienden die ze kent van Quardin. Sara is haar vriendin waar ze altijd terecht kan. "Als er dan minder goede dingen zijn gebeurd, hebben we het erover."

En dat praten, dat helpt. Joy roept andere jongeren met problemen op om dat ook te doen. "Niet geschoten is altijd mis. Het is goed om te praten. Als je dat niet doet, loopt de emmer over. En we weten allemaal wat er dan gebeurt."