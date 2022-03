Aantal coronagevallen daalt naar niveau van vóór omikrongolf

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, gaat ook verder omlaag. Het staat nu op 0,82. Dat betekent dat een groep van honderd mensen met corona gemiddeld 82 anderen besmet. Zij dragen het virus over aan 67 mensen, die vervolgens 55 anderen aansteken. Bij elke stap wordt de groep mensen die besmet raken kleiner.

Ziekenhuisbezetting

In totaal werden afgelopen week 1471 mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. Dat is bijna 20 procent minder dan een week eerder, toen er nog 1825 mensen met corona werden opgenomen. 1195 van de 1471 mensen werden ook daadwerkelijk opgenomen vanwege de gevolgen van een coronabesmetting.

Van de 1195 belandden 118 op de ic, en bij 92 van hen was corona de oorzaak. Dat is een afname ten opzichte van een week eerder. Toen werden 129 mensen met corona opgenomen op de ic.

Laagste aantal op ic's

Het aantal patiënten met corona op de intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen is gedaald tot het laagste niveau sinds 24 juli vorig jaar, valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de ic's liggen nu nog 123 patiënten met corona. Op de verpleegafdelingen worden 1933 mensen met corona verzorgd. Daarmee liggen er in totaal 2056 mensen met corona in de ziekenhuizen. Dit aantal schommelt al ruim een week rond de 2000.