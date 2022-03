Zwembaden een graadje kouder vanwege gestegen energieprijs

Ook zal versneld worden geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen, om de kosten te drukken.

Exploitant van zwembaden en sporthallen Sportfondsen Nederland ziet zich daar mede toe genoodzaakt na de in hun ogen teleurstellende uitspraak in een kort geding over de gestegen gasprijzen en de rol daarin van energieleverancier TotalEnergies.

Contract

Sportfondsen wilden via de rechter TotalEnergies houden aan de eerder gemaakte afspraken over gasleveringen en -prijzen. De uitbater van zo'n 120 binnen- en buitenzwembaden nam in november vorig jaar branchegenoot Laco over. Daarmee kreeg het zo'n dertig extra zwembaden in handen. Volgens Sportfondsen zouden deze locaties qua energieleveringen in het contract met TotalEnergies geschoven moeten worden.