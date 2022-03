Opvang Oekraïners in gastgezin pakt niet altijd goed uit: 'Je hebt nul privacy'

Bij Bape Nentjes uit Tollebeek, die samen met haar moeder een Oekraïens gezin met drie kinderen opvangt, is het ook niet alleen rozengeur en maneschijn. "Het zijn absoluut vriendelijke mensen, maar hun komst is ook een inbreuk op je privacy", vindt ze. "Ik ben van nature nogal streng en hou van regels. Maar hun kinderen mogen gewoon alles, die krijgen niet echt een opvoeding zoals wij die kennen. Ik probeer me daar maar niet te veel aan te ergeren."

Veel op hun kamers

De Oekraïners hebben ook nog eens 14 poedels meegenomen. De gezinnen kennen elkaar al jaren vanwege een gezamenlijk fokprogramma. "Van die poedels heb ik minder last dan van die kinderen", zegt Bape.

De gezinnen leven onder één dak, maar hebben wel hun eigen slaapkamers. "Ze zitten veel op hun kamers met de honden. Dat is op zich prima. In het begin gingen ze 's avonds heel laat eten. Daar had ik wel moeite mee. We hebben nu afgesproken om met elkaar om zes uur uur te eten." In deze video zie je hoe het er thuis bij Bape aan toe gaat: