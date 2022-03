Van terras naar winterjas: komende week kans op natte sneeuw

"Vandaag en morgen zijn eigenlijk de laatste twee mooie dagen met droog, zonnig weer en hoge temperaturen", zegt De Wit. "Daarna gaat het roer compleet om."

Vandaag schijnt op veel plaatsen de zon en is het met een graad of 17 lokaal een mooie lentedag. Morgen is het vooral in het zuiden nog warm, met lokaal 19 graden. In het noorden is het dan al een stuk koeler, met een graad of 11.