Zomertijd is vannacht ingegaan, klok weer een uur vooruit

Door de zomertijd is het 's ochtends langer donker maar in de avond langer licht. De zomertijd is ooit bedacht om mensen meer gebruik te laten maken van het daglicht. Dat zou kunnen besparen op elektrische verlichting. Tegenstanders betwijfelen dat en veel mensen zeggen fysiek last te hebben van het verschuiven van de tijd: het verstoort de biologische klok.

Verhitte discussie

Over het afschaffen van de zomer- en wintertijd woedt dan ook al jarenlang een verhitte discussie.

De Europese Commissie kwam in 2018 met het voorstel de zomertijd af te schaffen, een jaar later stemde ook het Europees Parlement voor het einde van de verzet-de-klok-traditie. Toen bleef het stil. Uiteindelijk is het namelijk de beslissing aan de lidstaten zelf, in de Europese Raad. Daar kwam het nooit op de agenda.