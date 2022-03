Franse politie start onderzoek naar onwel geworden Nederlandse studenten

"Als we denken dat drugs in de toiletten wordt gebruikt, dan gaan we eropaf. Vinden we drugs, dan bellen we altijd de politie. Ook hebben we overal camera’s hangen. De beelden van de camera’s hebben we aan de politie gegeven."

Eerder problemen met drugs

"We hebben een paar winters lang nauwelijks problemen gehad met drugs. En nu deze winter opeens een paar keer achter elkaar. Dat lijkt gewoon toeval. Maar we vinden het natuurlijk wel heel vervelend. En we hopen dat deze zaak nu snel uitgezocht wordt."

Maire zal de politie 'zoveel mogelijk helpen', zegt hij. "Misschien heeft het wel niks met drugs te maken. Maar als dat wel het geval is, dan is mijn ervaring dat deze eigenlijk altijd door een groep jongeren zelf naar binnen zijn gebracht."

'Drugs valt anders in de bergen'

"Mensen weten vaak niet dat drugs anders kunnen vallen omdat je hier in de bergen een stuk hoger zit", vertelt Maire. "Dat doet wat met je. En natuurlijk drinken mensen er soms ook bij. Dat kan misgaan. Ik zeg niet dat het nu zo is gegaan, maar zo gaat het wel vaker."