Eendjes voeren vanaf deze zomer verboden in Rotterdam

Het besluit moet in juni nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad, maar dat lijkt geen probleem: het idee voor een voederverbod komt uit een door de raad aangenomen motie.

Boete

Vanaf 1 juli in moet het verbod ingaan en geldt het voor de hele stad. Wie de dieren wel voert, riskeert een boete. Het verbod geldt niet in particuliere tuinen en voor boswachters die in strenge winters de vogels bijvoeren met speciaal daarvoor bestemd voedsel.

Rotterdam is niet de eerste stad waar het voeren van eenden aan banden gelegd wordt. In Amsterdam is het (op veel plekken) al een aantal jaar verboden om eenden te voeren, en ook op veel andere plekken in Nederland mag het niet.