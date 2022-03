Uitgerekend: dit zou het 'logische' bedrag voor de basisbeurs zijn

Volgens econoom Charan van Krevel van de Radboud Universiteit mogen we aannemen dat de prijzen van leven van een student in 2023, wanneer de beurs weer wordt ingevoerd, zelfs duurder zullen zijn dan vandaag.

Hij verbaast zich dan ook over het bedrag dat het kabinet voorstelt voor de basisbeurs. "Als ze waren doorgegaan op het bedrag dat het in 2015 was, had ik dat nog wel begrepen, maar nu is het zelfs minder dan toen."

'Studenten slechter af'

Hoe het kabinet het ook uitlegt, de studenten zijn slechter af, zegt Van Krevel. "De enige uitleg voor een lagere beurs zou zijn dat het goedkoper zou moeten zijn geworden om te studeren, maar dat is niet zo. Een specifieke belastingverlaging of compensaties voor studenten is er niet geweest."