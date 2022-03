Remco strijdt tegen Big Pharma en maakt zelf zijn (veel goedkopere) MS-pillen

Dat radicale plan kwam niet in één dag tot stand. Het begon allemaal bij zijn MS-diagnose. Die kwam in 2018. Remco was fit en sportte veel. In juni van dat jaar fietste hij een etappe van 600 kilometer.

Diagnose

Na een surfkamp in Portugal veranderde er iets. "Ik voelde me steeds slapper worden en kreeg uitvalsverschijnselen in mijn arm en been." Een bezoek aan het ziekenhuis en een aantal testen later waren de artsen eruit: multiple sclerose, zoals de ziekte MS voluit heet.

"Je bent ineens patiënt", zegt Remco. "Maar na drie dagen in het ziekenhuis had ik dat eigenlijk al verwerkt. Daarna ben ik gewoon gaan doen wat ik al deed: fulltime werken en veel trainen." Hij wilde zo snel mogelijk revalideren en kijken wat zijn opties waren qua behandelingen.

"Ik stond er niet goed voor. Alles wees erop dat de ziekte zich snel zou ontwikkelen." In het revalidatiecentrum kon hij pas zes weken later terecht, dus hij besloot zelf aan de slag te gaan, samen met zijn personal trainer en fysiotherapeut.

"Ik ben nu weer even fit als ik was. Het enige verschil is dat ik me eigenlijk altijd een beetje brak voel en een chronische pijn heb in mijn rechterarm."