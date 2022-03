Zoontje (4) twee dagen alleen in huis na dood van moeder Mariska

Het is precies een week geleden dat de 30-jarige Mariska overleed in haar huis, denkt Sahrona. "Ze had mij donderdagavond gebeld, maar dat had ik niet gezien. Een kwartier later nam ze al niet meer op, terwijl ze dat altijd doet. Dat moet dus het moment geweest zijn dat ze is overleden."

Lichamelijke klachten

Dat Sahrona niet gelijk groot alarm sloeg, kwam omdat Mariska zich al wat langer niet lekker voelde. Die donderdag ook niet, dus het was logisch dat ze even geen contact zocht. Mariska had veel lichamelijke klachten, zoals suikerziekte en twee trombosebenen.