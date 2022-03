2,5 jaar cel en tbs geëist voor misbruiken kleuter in steegje Roden

De man bekende het misbruik in juni 2020. Hij was van plan om te gaan potloodventen, vertelde hij. Die drang had hij de laatste paar jaar.

Speeltuin

O. beschreef zelf dat hij 'op jacht' was die dag en het niet op een kind had voorzien. Het draaide voor hem om het flashen, het tonen van zijn geslachtsdeel. Waarom hij het kind heeft misbruikt, kon hij niet uitleggen.

Het meisje was met een vriendinnetje in een speeltuin in de buurt geweest en de twee gingen naar huis toen ze O. in de steeg tegenkwamen.