In vier minuten werden zes schilderijen gestolen uit Jans kunstgalerie: 'Onwerkelijk'

Jan werkt al sinds zijn 21ste in de kunst en heeft nog nooit, echt nog nóóit, meegemaakt dat er schilderijen zijn gestolen. Hij klinkt geëmotioneerd aan de telefoon. Zijn mede-galeriehouder Danielle heeft er nog meer moeite mee. "Ze is echt heel emotioneel. Ik moet maar de hele tijd het woord doen."

Via achteringang

De kunstroof vond gisteravond rond acht uur plaats. Normaal gesproken is Jan op dat moment nog in de galerij aanwezig. "We zijn hier altijd tot ongeveer tien uur", zegt hij. "Maar gisteren was het zulk lekker weer dat we in de middag al zijn weggegaan. Dat moeten de inbrekers geweten hebben."