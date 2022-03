Dode gevonden in woning waar agent onwel werd door onbekende stof

In een woning in de Arnhemse wijk Schuytgraaf is vanochtend een dode gevonden. In de woning is een nog onbekende stof verspreid, waardoor een agent onwel werd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, zegt een woordvoerder van de politie.

Hij is stabiel en maakt het naar omstandigheden goed. Melding om hulpverlening De agent kwam de woning binnen na een melding om hulpverlening. Toen hij onwel werd, haalden collega's hem naar buiten. Een traumahelikopter en verschillende ambulances werden gewaarschuwd. Wie de melding heeft gedaan, is nog niet duidelijk. Of de stof waardoor de agent onwel werd ook voor de dood van de persoon in het huis heeft gezorgd, is nog niet duidelijk. Specialisten van politie en brandweer doen daar onderzoek naar. Naast de stof, onderzoekt de politie ook het overlijden van de persoon in de woning. Lees ook: Ernstig ongeluk op snelweg: twee doden, kinderen gewond De dode werd gevonden in een woning aan de Fruithoeve. Het lichaam is met een hoogwerker uit de slaapkamer van het huis gehaald. Een buurtbewoonster zegt tegen Omroep Gelderland dat het om een man gaat. "Ik ken hem heel goed. Ik weet dat hij kinderen heeft. Het is gewoon erg dat dit gebeurd is. We proberen er voor elkaar te zijn als buren." Onbekende stof Omdat nog onbekend is om welke stof het gaat, zijn enkele naastgelegen woningen ontruimd en een deel van de omgeving is afgezet.