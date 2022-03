Ziekteverzuim enorm hoog en dat duurt nog wel even: 'Infectieziektes maken inhaalslag'

Sommige sectoren nog veel hoger

Het normale ziektecijfer ligt op 4,5 procent. Het huidige cijfer van 5,5 procent is een gemiddeld cijfer. In sommige sectoren ligt het ziekteverzuim nog flink hoger. Koplopers zijn de sectoren zorg, onderwijs en industrie. Het ziekteverzuim was met 7,8 procent het hoogst in de zorg. Ook in het onderwijs en de industrie werden, met respectievelijk 6,5 procent en 6,4 procent ziekteverzuim, relatief veel mensen ziek.

"Je ziet dat in de sectoren waar mensen niet thuis kunnen werken, het verzuim het hoogst is. Daar is de kans op een besmetting ook groter. En als mensen eenmaal klachten hebben, kunnen ze ook hun werk niet doen. Thuiswerken is in deze sectoren eigenlijk niet mogelijk."