De maatregelen zijn afgeschaft, is corona dan nu voorbij?

Wat dus wel verdwijnt zijn de maatregelen, maar als het aan viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC ligt, houden we ook daar een slag om de arm. "Ik zou het heel goed vinden als we het testen zeker tot en met de winter erin houden. Het is relatief makkelijk en laagdrempelig en ook zo ingeburgerd. Ik vind het een goede maatregel om te houden."

Wat komt erin het najaar?

De blik van virologen en andere deskundigen is vooral gericht op het najaar. "Als het weer oplaait dan is het het meest logisch dat dat in het najaar gebeurt", zegt de woordvoerder van het RIVM.

Dan is het de vraag hoe het virus zich ontwikkelt. "We willen natuurlijk allemaal dat het een gewone winterverkoudheid is. Maar dat moeten we echt nog gaan zien", vertelt Koopmans. "Het kan best zijn dat we nog een golf extra krijgen, dat er een nieuwe variant komt."

In dat laatste geval zijn we nog helemaal niet 'klaar' met corona. "Dat is ook waarom we in een soort waakvlam-stand moeten, waarmee je snel kunt ingrijpen als het weer toeneemt."