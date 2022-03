De EU wil eigen interventiemacht, maar de Russen liggen er niet wakker van

3. Afwachten in hoeverre Nederland meedoet

Nederland was in het verleden niet al te gretig om veel geld uit te geven aan defensie. "We hebben op dit vlak een heel slechte naam", zegt Zandee. De vraag is of we dat in dit geval wel gaan doen. "We zullen nu echt mensen en middelen moeten gaan leveren."

Het kabinet schrijft dat 'het Nederlandse kabinet de komende jaren 3 miljard euro per jaar extra investeert in de krijgsmacht, en bekijkt op dit moment of nog meer nodig is'.

Afgesproken is dat NAVO-lidstaten 2 procent van het Bruto Binnenlands Product (de totale waarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten in een jaar) investeren in defensie. Maar dat haalde Nederland - net als veel andere landen - niet. Onder meer Duitsland heeft nu gezegd dat extra geld wel te zullen investeren.