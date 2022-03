Zus en hoogzwangere vriendin van doodgestoken Jordy (22) doen aangifte tegen verdachte

Na de mishandeling van de twee vrouwen werd Jordy gebeld, die niet veel later bij de eetgelegenheid arriveerde. Soekhai: "Hij zag toen zijn zwangere vrouw op de grond liggen en haalde verhaal bij de verdachte. Vervolgens werd hij neergestoken."

In café overleden

Zwaargewond stak Jordy daarna het plein over naar een andere horecagelegenheid. 'In doodsangst' rende hij café Bottles binnen, vertelde eigenaar Peter Holterman gisteren al aan RTL Nieuws. "Het slachtoffer was via het terras en de voordeur naar binnen gelopen. Hij was erg bang en zat onder het bloed." Daarna werd hij naar de keuken gebracht, neergelegd en gereanimeerd. "Toevallig was er een medewerker van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in de zaak. Die heeft zich ontfermd over de man. Maar uiteindelijk is hij in onze zaak overleden."