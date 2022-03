Gestoken man vluchtte het café van Peter in: 'Hij was in doodsangst'

De man is vervolgens naar de keuken gebracht, neergelegd en gereanimeerd. "Toevallig was er een medewerker van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in de zaak. Die heeft zich ontfermd over de man. Maar uiteindelijk is hij in onze zaak overleden."

Twee dagen dicht

En dat hakt erin bij de eigenaar en de werknemers van de zaak. "Morgen en overmorgen zijn we dicht. We zitten vanmiddag met z'n allen bij elkaar en Slachtofferhulp komt ook. Het lijkt nu goed te gaan met de medewerkers, maar de klap kan ook later komen."