Woede en ongeloof na Glory-avond vol geweld: 'Schaam jullie'

"Op verzoek van de politie van de stad Hasselt hebben we het evenement stopgezet na de 2e ronde van Hari - Wrzosek", schrijft Glory in een statement. Ook biedt de organisatie excuses aan aan de fans die het einde van het gevecht door de consternatie niet hebben gezien. Na Hari - Wrzosek stond nog de wedstrijd tussen Jamal Ben Saddik en Levi Rigters op het programma. Die ging niet door.

'We trainen elke dag om voor jullie te staan'

Door andere kickboksers wordt ook schande gesproken van de avond in België. "Dit doet pijn", schrijft Tarik Khbabez op Instagram. "We trainen elke dag om voor jullie te staan. We verlaten onze huizen, onze vrouwen en kinderen om hard te kunnen werken. Schaam jullie", schrijft de Marokkaans-Nederlandse bokser.