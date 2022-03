Man (22) doodgestoken in Rosmalen, twee meisjes aangehouden

De politie heeft in Rosmalen twee meisjes van 16 en 17 jaar aangehouden in verband met een steekincident op het terras van een restaurant. Een 22-jarige man is aan zijn verwondingen overleden.

De steekpartij vond plaats aan de Driesprong. De man werd gestoken en vluchtte naar een andere horecagelegenheid. Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer, maar uiteindelijk overleed het slachtoffer ter plaatse. Onderzoek De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. Er wordt technisch onderzoek verricht en agenten spreken met getuigen.