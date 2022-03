Voetbalfans fouilleren tot in onderbroek: moeten we het willen?

"Een politieagent mag alleen fouilleren bij het kruis in een heel specifiek aantal gevallen en zeker niet in het openbaar", zegt strafrechtdeskundige Brinkhoff. "Dan moet je het al helemaal niet laten doen door een steward of beveiliger en op een openbare plek zoals een voetbalstadion."

Het onderscheid tussen de politie en particuliere beveiligers en stewards is er volgens hem niet voor niets. "Wat mij betreft ben je hier in de sfeer van zaken waarvan je wilt dat alleen de overheid het mag doen en zelfs voor de overheid is dit een vergaande bevoegdheid."

Dat de frustratie groot is blijkt, maar hoe de relschoppers het best aangepakt kunnen worden lijkt voor alle partijen de vraag. Want fans die écht vuurwerk mee willen nemen in de onderbroek, zullen dat de komende tijd waarschijnlijk gewoon nog kunnen doen.