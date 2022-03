Ze lachen minder en slaan veel af: 'Maar denk niet dat Oekraïners ondankbaar zijn'

"Trek warme sokken en truien aan, want in Nederlandse huizen is het een stuk kouder", schrijft ze in haar Facebookpost voor Oekraïners in Nederlandse gezinnen. "De verwarming staat overdag rond de 19 à 20 graden en 's nachts tussen de 15 en 17 graden (zelfs in huizen met baby's)."

In een andere post, speciaal voor Nederlanders die Oekraïners opvangen, tipt ze om dekentjes uit te delen. "Ik moest zelf ook erg wennen aan de koude nachten in Nederland en Oekraïners geloven dat je verkouden raakt van frisse wind of tocht."