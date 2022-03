Russische raketten op Lviv: 'Een strategische actie, hier komen de wapens binnen'

Bij de luchtaanvallen zou een vliegtuigonderhoudsfabriek verwoest zijn. "Dat is een strategisch militair doel: want als Oekraïne niet in staat is om vliegtuigen te repareren, kunnen ze er ook niet mee vliegen."

Dicht bij grens met Polen

Het is voor het eerst dat de stad Lviv met luchtraketten aangevallen wordt. Hoewel er meerdere keren luchtalarmen afgingen, werd de stad tot nu toe gespaard. "Poetin wil druk blijven zetten zolang er onderhandeld wordt. Dus dan is het aantrekkelijk om die rust te verstoren."