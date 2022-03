Russische inval lijkt vast te lopen: al dagen nauwelijks terreinwinst

Hoe het komt dat de Russische invasie stagneert? "Poetin ging de oorlog in met een felle toespraak over de 'demilitarisatie' en 'denazificatie' van Oekraïne. Hij wilde een pro-Russische regering installeren. Als je dat wil, moet je snel zijn", zegt Wijninga. "Maar die snelheid hebben we nooit gezien. Het ging traag, veel trager dan je zou verwachten. Het verdient geen schoonheidsprijs als je het vanuit militaire optiek bekijkt."

Maar er zouden meer oorzaken kunnen zijn. "Mogelijk begint de voorraad munitie op te raken. En we hebben de indruk dat de motivatie van de Russische troepen niet goed is, omdat ze in veel gevallen niet precies weten wat ze daar in Oekraïne aan het doen zijn."

7000 Russische militairen dood

De Russen zouden grote verliezen lijden. "Er zijn zo'n 150.000 Russische militairen aanwezig in Oekraïne. De Amerikaanse inlichtingendiensten schatten dat er tot nu toe zo'n 7000 van hen zijn omgekomen. Als je daar dan ook nog eens hetzelfde aantal gewonden bij optelt, betekent dat dat zo'n 10 procent van het leger is uitgeschakeld, en niet kan meevechten. Dan is het moeilijk om aan te vallen en terrein te winnen."

Ook al winnen de Russen dan geen terrein, de beschietingen en luchtaanvallen gaan door. Wat is daar dan het nut van, als het niet bijdraagt aan terreinwinst? "Ze willen op deze manier druk houden op de onderhandelingen. Naarmate die langer duren en de regering Zelenski niet akkoord gaat met Russische eisen blijven ze de druk opvoeren en vallen er slachtoffers. Dat is een deel van het wrede spel."