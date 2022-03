Opkomst verkiezingen opvallend laag, vrees dat het erger wordt

Volgens politicoloog Chris Aalberts van de Erasmus Universiteit komt dit omdat de meeste mensen niet weten wat de verschillende partijen doen in de raad, laat staan dat ze weten wie erin zit. Hij legt dit uit aan de hand van een voorbeeld. "In Rotterdam had je de campagnefilm van de VVD met lijsttrekker Vincent Karremans. Dat vinden de hoogopgeleiden mensen allemaal heel interessant, maar de werkelijkheid is dat niemand in Rotterdam hem kent."

"Dat is het probleem. Mensen komen niet opdagen, omdat ze niemand kennen. Wat voor verschil je stem maakt, weet je dan ook niet."

Versnippering

Wat ook meespeelt, is de versnippering van de politieke partijen in de gemeenteraad. "In Haarlem heb je bijvoorbeeld vijftien fracties", vertelt Aalberts. "Daarvan zijn er vier fracties met meer dan twee zetels, en dus elf met minder dan twee. Zij zullen straks amper aandacht krijgen", voorspelt hij. "Als burger heb je geen idee wat bijvoorbeeld het CDA in Haarlem doet. Dat weet je alleen als je je erin verdiept, en dat doen de meeste mensen niet."