Infomedics draait: betalingsregeling tandarts wordt toch gratis

Destijds wilde Infomedics haar beleid niet veranderen. Vier maanden later wel.

Als iemand via Infomedics een rekening in termijnen wil betalen, kost dat 5 euro per termijn. De Nederlandse Vereniging voor Schuldhulpverlening (NVVK) noemde dat vorig jaar 'een boete voor mensen die hun rekening niet kunnen betalen'. Infomedics rekende die kosten, om zo mensen die een regeling willen 'af te schrikken', zo zei directeur Fred Bloem vorig jaar.

Uiterlijk 1 juni

Nu stelt het bedrijf in een verklaring: "We beschouwen het als onze taak om een bijdrage te leveren om de schuldenlast in de zorg niet verder te laten oplopen." Per wanneer is nog niet precies duidelijk, maar uiterlijk per 1 juni moeten de betalingsregelingen kosteloos zijn. Iedereen die voor die tijd in termijnen wil betalen, zal toch nog de 5 euro moeten betalen.