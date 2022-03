Prijs voor frietje stijgt hard: 'Ik wil het niet, maar kan niet anders'

Maar de frietbakker in Helmond is niet de enige, zegt Frans van Rooij, directeur van brancheorganisatie ProFri. "We krijgen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat berichten van bezorgde ondernemers. Die het echt niet meer zien zitten."

'Net bezig met likken van wonden'

Tot voor kort waren zij juist blij omdat de coronacrisis achter de rug leek, vertelt Van Rooij. "In die tijd hebben ze veel schulden opgebouwd. Iedereen was net begonnen met het likken van de wonden, met moed verzamelen om weer door te gaan, tot de oorlog uitbrak. We krijgen geluiden dat sommige ondernemers nu gedwongen worden om te stoppen door de enorme financiële problemen en we verwachten dat sowieso de helft van de eigenaren in ieder geval in de problemen gaat komen."

Die problemen hebben niet alleen met de energieprijzen te maken. Ook de plastic friet- en snackbakjes worden steeds duurder en personeel is sinds de coronacrisis bijna niet meer te krijgen. En dan komt daar sinds kort nog een nieuwe zorg bij: over vier tot zes weken zijn de voorraden zonnebloemolie - waarin veel friet gebakken wordt - in Nederland op. Twee derde van de zonnebloemolie die hier in de winkels ligt, komt uit Oekraïne en wordt dus vrijwel niet meer geleverd.