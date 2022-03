Rijen van honderden meters bij wasstraat door Saharastof: 'Het loopt storm'

Inmiddels is al het stof neergedaald en de windrichting is veranderd, dus we krijgen geen nieuwe dosis, vertelt Marc de Jong van Buienradar. "Het stof zweeft in de lucht en als het regent wordt het meegenomen door de regendruppels. Het is er nu allemaal wel uitgeregend."

Drukte in de wasstraat

Voor de wasstraten is dat geen slecht nieuws: daar sluit de ene na de andere vieze auto aan. "Het is echt megadruk", zegt Jan Scharrenberg van BOB Autowas Amsterdam. "Soms staan er rijen van honderden meters lang en is er zelfs een verkeersopstopping."