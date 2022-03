Stof uit de Sahara valt vanmiddag neer in Nederland: 'Gele gloed te zien'

Dat komt onder meer omdat het stof dus al in veel andere landen is neergedaald. "In Spanje hoeft zo'n wolk natuurlijk alleen maar de Middellandse Zee over te steken. Daar is Saharastof dus ook een groter probleem. Nu heeft het al een hele lange weg afgelegd voordat het in Nederland aankomt."

Zon krijgt het even moeilijk

Toch kunnen we er wel last van krijgen. "Als je niet van stof houdt, tenminste. Je auto zal een laagje krijgen en de ramen ook. En de zon krijgt het moeilijker om door deze wolken heen te schijnen."

Of we morgen met z'n allen naar de wasstraat moeten, ligt er volgens Dorrestein aan hoe hard het vanavond en vannacht zal gaan regenen. "Dat is een gelukje voor mensen die niet van deze stof houden: het gaat dus regenen. We weten nog niet precies hoe hard, maar het kan zijn dat de regen ervoor zorgt dat al het stof wordt weggespoeld. Zo niet: dan kun je in westen morgenochtend al gaan poetsen en in het oosten zou ik dat nog even uitstellen tot het einde van de middag."

